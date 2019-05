Castelli e borghi medievali aperti domenica 2 giugno

Castelli, palazzi e borghi medievali aperti. Torna, per l'ultimo appuntamento, domenica 2 giugno la Giornata dei Castelli Aperti.

Porte aperte la prima domenica di giugno nei palazzi, castelli e borghi medievali nel Milanese e nella Bergamasca. In totale sono diciannove le località pronte ad accogliere i visitatori e mostrare le proprie meraviglie. Tra questi Brignano Gera d’Adda, Calcio con due castelli (Oldofredi e Silvestri), Caravaggio, Cavernago, Cologno al Serio, Malpaga (Cavernago), Martinengo, Pagazzano, Pandino, Pumenengo, Romano di Lombardia, Soncino, Torre Pallavicina, Treviglio, Trezzo sull’Adda e Urgnano.

"Per ciascuna data viene riproposta la formula vincente: i visitatori possono liberamente scegliere quali e quante realtà visitare sulla base degli orari di apertura di ciascuna località. Immersi nella pianura potrete scoprire luoghi di solito non fruibili, imponenti e suggestive forti­ficazioni, dimore di grandi condottieri, luoghi di battaglie, cultura e leggende. Tante meraviglie sono giunte ­ no a noi e sono pronte a raccontarci la loro affascinante storia" spiegano gli organizzatori.

Sul sito ufficiale è possibile consultare le location, gli orari di apertura e i costi.