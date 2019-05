Il Drive-In arriva alle porte della Brianza, l'Idroscalo diventa un cinema sotto le stelle

Guardare un film comodamente seduti nella propria auto, sotto il cielo stellato. Il “sogno americano” del drive-In arriva anche alle porte della Brianza, all’Idroscalo di MIlano. Il cinema visto dall’auto come negli anni ’50, e reso celebre dalle atmosfere vintage di film come Grease e da serie tv di culto come Happy Days, approda ufficialmente anche nel parco milanese.

Un maxi schermo, funzionante anche in caso di pioggia, uno spazio dedicato adiacente alle tribune, un impianto audio a diffusione, la possibilità di fare un biglietto unico per vettura, a prescindere dal numero delle persone e non solo. Un programma di film della ricca library di Mediaset che privilegerà la commedia italiana degli anni ’80 e ’90 con titoli cult come Rimini Rimini e Abbronzatissimi, omaggi, tra gli altri, a Thomas Milian, Paolo Villaggio, Carlo Verdone, ma anche classici con Renato Pozzetto, Alberto Sordi e Totò, e alcuni dei film più famosi e amati di Gabriele Salvatores e di Paolo Virzì.

“Questa iniziativa è per noi la riconferma, laddove ce ne fosse bisogno, del ruolo e della funzione, sempre più metropolitana, che un parco come l’Idroscalo ha per il territorio: un luogo di aggregazione, di sport, di cultura, commenta Arianna Censi, Vicesindaca della Città Metropolitana di Milano. Un Parco, l’Idroscalo, pienamente metropolitano.”

Sono questi alcuni degli elementi che permetteranno di far riscoprire la vena sognatrice di Milano, grazie a quella che è, probabilmente, la sua location a maggiore vocazione romantica, l’Idroscalo, già dallo scorso anno oggetto di un vero e proprio piano di rilancio e riqualificazione, grazie al lavoro di Città Metropolitana e del main sponsor Gruppo CAP, gestore del servizio idrico integrato della Città Metropolitana di Milano.

Già dalle prossime settimane, grazie all’iniziativa di Cinema Bianchini e alla collaborazione con Infinity, il servizio streaming del Gruppo Mediaset, main partner dell’iniziativa, l’Idroscalo si trasformerà, fino a ottobre, in un grande cinema sotto le stelle.

“Siamo entusiasti di collaborare con Cinema Bianchini per dare al pubblico milanese, e non solo, l'opportunità di godere di una proposta selezionata dal nostro catalogo di film durante la prossima estate in due esclusive location per un’esperienza cinematografica diversa dal solito. Questo sottolinea ancora una volta il grande impegno di Infinity nella valorizzazione del cinema italiano e internazionale e nel renderlo accessibile e disponibile a tutti.” ha dichiarato Pablo Falanga, Direttore Commerciale di Infinity.

Costi e informazioni

Dove: Idroscalo Milano, Strada Rivoltana, ingresso Tribune - Segrate

Quando: 24 Maggio – 18 Ottobre 2019, venerdì, sabato e domenica, ore 21.30

Biglietto: 10€ a persona oppure biglietto forfettario 20€/auto

Prenotazione obbligatoria sul sito: www.cinemabianchini.it