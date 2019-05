Fuochi d'artificio, pizza festival e musica: tutti gli eventi dell'Estate di Monza

Il tradizionale corteo storico per le vie del centro, il magico spettacolo pirotecnico a ritmo di musica nel Parco e ancora cinema, musica e street food. E’ ricchissima di appuntamenti la rassegna “Summer Monza 2019”, messa a punto dal comune di Monza per l’estate. Si comincia sabato 8 giugno con la rievocazione storica e il corteo medievale per proseguire poi, per oltre tre mesi, fino ad agosto, con musica, spettacoli e street food.

Oltre alla Rievocazione storica, la lectio magistralis di Vittorio Sgarbi, il Festival dell’Operetta, grandi mostre, performance musicali di tutti i generi, dalla classica al rock, fuochi d’artificio nel Parco per San Giovanni, spettacoli di clown e il cinema sotto le stelle.

Scopri tutti gli eventi in programma e le date