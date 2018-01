Poesie da passeggio, iniziativa culturale a Lissone

Versi da leggere di sfuggita camminando, da portare a passeggio o ancora da conservare o donare a qualcuno. A Lissone arrivano le “Poesie da passeggio”. L'iniziativa, organizzata dalla Biblioteca Civica di Lissone nell’ambito delle iniziative culturali dell'assessorato alla Cultura, punta a proporre, all'interno "special corner" tutto dedicato alla poesia, ogni giorno un testo differente da portare a casa insieme al consueto prestito di libri.

Si tratta di una forma inedita ed innovativa per avvicinare adulti e bambini alla poesia italiana ed internazionale, per riscoprire alcuni degli autori che hanno segnato la storia della letteratura. Per ogni giorno della settimana si potranno “pescare” da un cartellone posto al piano terra accanto all’ascensore, poesie di diversi autori, scritte su piccoli fogli. Si tratta di un pannello a cui verrà affissa - con cadenza settimanale, ogni venerdì mattina - una poesia diversa, il cui testo viene riportato, in parte o per intero, su semplici foglietti bianchi. Gli utenti potranno leggere la poesia ed eventualmente portare a casa uno dei foglietti. Si troveranno non solo poesie d'amore, ma testi che trattano temi diversi, come diversi saranno i loro autori e le epoche a cui appartengono.

"Quello promosso all'interno della nostra Biblioteca, eccellenza culturale del territorio lissonese, è un piccolo gesto con un importante significato – sottolinea l'assessore Tremolada - ed è l'ennesima azione messa in atto per avvicinare la cultura a tutte le fasce d'età, anche in modo divertente e singolare”.

“La possibilità di pescare la poesia permetterà non solo di far conoscere alcuni dei versi più belli e toccanti della poesia mondiale, ma anche di invogliare i lettori a scoprire o riscoprire l’arte suggestiva ed emozionante del raccontare un amore in metrica. Un’iniziativa, un vero e proprio regalo, che rientra nel progetto più ampio di promozione del ricco patrimonio librario della nostra Biblioteca".