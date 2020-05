La Reggia di Monza sbarca su Google Arts & Culture: visite virtuali e collezione digitale

Passeggiare tra i corridoi della Reggia di Monza, perdere lo sguardo nel verde del Parco dalla finestra del Salotto della Regina Margherita negli Appartamenti Reali o immaginare i ricevimenti e le musiche che risuonavano nel Salone delle Feste. Tutto senza spostarsi da casa, con un semplice clic.

La Reggia di Monza adesso è su Google Arts & Culture, la piattaforma tecnologica sviluppata da Google per promuovere e preservare la cultura online, con una Collezione digitale di un centinaio di opere. Il Parco di Monza, il Roseto e la Villa Reale nella loro versione "digitale" dal 18 maggio, in occasione della Giornata Internazionale dei Musei, promossa da ICOM, sono disponibili per tutti i visitatori online con una collezione digitale che offre un centinaio di opere, fotografie e visite virtuali a 360°. Tra le opere digitalizzate e a disposizione del pubblico i mobili di Giuseppe Maggiolini, pendole, maioliche, tessuti e suppellettili, immagini Street View degli interni e degli esterni della Villa Reale e il patrimonio botanico del Parco.

La Collezione digitale

Arte, natura e cultura. Tre anime diverse che nel complesso monumentale del Parco e della Reggia convivono e che anche la versione digitale punta a volorizzare. La prima fase dei lavori ha portato, per il momento, alla digitalizzazione di un centinaio di opere, a uso quotidiano della corte, oggetto negli ultimi decenni di campagne di restauro sostenute dal Ministero per le Attività e i Beni Culturali, molte delle quali mai esposte prima: pendole, maioliche, tessuti e suppellettili e arredi mobili di Giuseppe Maggiolini, il principale ebanista italiano, di corrente tardo-barocca e neoclassica. Particolare attenzione è stata prestata ai personaggi reali che hanno abitato le sale della Reggia con una galleria di immagini e dipinti storici. Tra i beni da esporre nella galleria virtuale, per la prima volta nella piattaforma di Google Arts & Culture, si valorizzerà la componente verde della collezione botanica e paesaggistica del Parco, collocandola accanto alle opere d’arte conservate negli interni del palazzo.

I capolavori conservati nel Parco di Monza, in questo modo, si animano attraverso originali percorsi narrativi digitali che combinano immagini, testi e ricordi sovrapposti. I luoghi protagonisti delle storie comprendono le 800 varietà di rose del Giardino, gli alberi monumentali, i preziosi stucchi della Cappella Reale, le cascine, i mulini, le ville e i ponti ospitati all’interno del più grande parco cintato d’Europa.

La visita virtuale con Street View

Utilizzando la tecnologia di Google Street View sarà possibile effettuare un tour virtuale a 360° sia dell’interno della Villa Reale, sia degli ambienti esterni, come l’Avancorte e i Giardini Reali.

"Fare innovazione nel settore culturale – spiega Dario Allevi, Presidente della Reggia di Monza - significa sviluppare le nuove tecnologie che avevamo già cominciato a sperimentare come, ad esempio, le visite guidate in 3D degli Appartamenti Reali. Un percorso che l’emergenza sanitaria, con la chiusura dei luoghi di cultura, ha accelerato ulteriormente. L’introduzione della tecnologia negli spazi culturali deve essere frutto di una visione strategica e non si può che puntare sulla qualità. Questa è la strada che con il progetto di adesione alla piattaforma Google Arts & Culture abbiamo intrapreso".

"Le nuove tecnologie sono sempre più diffuse anche nel campo della fruizione culturale - dichiara Piero Addis, Direttore Generale della Reggia di Monza –. Proprio per questo sono lieto di annunciare la presenza della Reggia di Monza sulla piattaforma Google Arts and Culture che va ad affiancarsi a numerose realtà museali nazionali ed internazionali come il Louvre, gli Uffizi e Venaria Reale. Fondamentale, in questo percorso di digitalizzazione, è stato quello di riuscire a coniugare in un'unica esperienza il lato storico- artistico della Villa con quello storico- paesaggistico del Parco, aprendo così una finestra virtuale davanti agli occhi dei fruitori. Teniamo particolarmente a questo progetto di valorizzazione culturale, che rientra in un obiettivo più ampio per la veicolazione del complesso e la sperimentazione di nuovi canali di fruizione".