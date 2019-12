Cuneiforme - Mostra fotografica

In occasione del 5° Premio Fotografico Eliana Lissoni, la Libera Accademia di Pittura V. Viviani in collaborazione con la Fondazione Rossi, organizza una personale fotografica dedicata al fotografo Stefano Masciovecchio.



In questa sua mostra personale, Stefano Masciovecchio ci conduce in un percorso di ricerca e di studio sulla luce in fotografia.

Un percorso che inizia dall’osservazione della natura fino alla rappresentazione umana, gradualmente riducendo l’uso del colore.

La sintesi di questa ricerca è rappresentata da “Cuneiforme”, il cuore della mostra: l’opera, composta da 33 foto in un bianco e nero quasi privo di toni intermedi, trasforma il corpo in segno grafico, squarci di luce nel buio, come un alfabeto primordiale.

Gallery