Dodici ore in bici nell'autodromo di Monza: torna la "Cycling marathon"

Una corsa in notturna dal tramonto all'alba. In Autodromo a Monza nella notte tra il 15 e il 16 settembre torna la 12H Cycling Marathon, la gara al chiaro di luna per chi ama le sfide in bicicletta.

Per la quarta edizione torna in pista nel Tempio della Velocità la dodici ore illuminata solo dalla luna e dalle luci delle biciclette che percorreranno i famosi rettilinei e le incredibili varianti del circuito italiano più famoso nel mondo.

Si può partecipare alla gara iscrivendosi alla categoria “solo” per i più impavidi o in squadre composte da 2, 4 o 8 persone dandosi il cambio a staffetta per renderla più accessibile anche ai meno allenati. I team possono essere solo maschili, solo femminili o misti. Ammesse bici da corsa, anche a scatto fisso. Obbligatori casco e luce anteriore e posteriore. E’ necessario aver compiuto i 16 anni di età. Vince il team che riesce a percorre il maggior numero di chilometri allo scoccare delle 12 ore.