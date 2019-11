Royal Dalì in Villa Reale

Royal Dalì arriva a Monza.



A partire da sabato 7 dicembre 2019 per due anni, il piano del Belvedere dell'affascinante Villa Reale apre le porte al maestro Salvador Dalì.



Un percorso espositivo di oltre 270 opere, dove il surrealismo prende vita nelle tematiche più disparate, religione, letteratura italiana e internazionale, poesie, amore e filosofia.

Il viaggio nei meandri dell'inconscio che inizia con le tavole della Biblia Sacra, unendo il sacro con la simbologia daliniana, un ritorno alla fede dal sapore mistico e profondo.

La tragedia di William Shakespeare si anima nelle 10 rappresentazioni che trasportano il visitatore nel turbinio dell'amore travagliato di Romeo e della sua amata Giulietta.

La bellezza della sala Belvedere viene ulteriormente arricchita dalle opere tratte dall'alchimia dei filosofi, un'analisi della misteriosa tecnica alchemica racchiusa in splendide pergamene, adornate da pietre preziose scelte appositamente dall'artista in fase di realizzazione.

La tematica della religione viene ripresa con il Pater Noster, preghiera basilare del cristianesimo e fondamentale per l'animo redento di Salvador Dalì.

Le sale Faggio e Platano, consigliate ad un pubblico adulto, ci mostrano il lato erotico dello stile dell'artista catalano, dove le memorie di Giacomo Casanova e le poesie degli "Amori Gialli" di Tristan Corbière ci avvicinano alle sfumature dell'amore carnale, fisico e cortese da una parte, e, obbligatoriamente platonico, dall'altra.

La Divina Commedia, pilastro culturale italiano, viene elaborata in chiave psicanalitica dove demoni, peccatori, penitenti e anime pure popolano la scena, accompagnando Dante, Virgilio, Beatrice e il visitatore stesso in un viaggio nei tre regni, colmo di speranza, fatica e gioia.

Un'introspettiva dedicata al grande artista surrealista, che si rivela, nei suoi aspetti più personali e nascosti, attraverso questa meravigliosa serie di opere.



Prezzi Biglietto

Intero: € 10

Ridotto: € 8 (Gruppi di almeno 15 e massimo 25 persone, insegnanti, visitatori in età compresa tra i 18 e i 25 anni, soci Touring Club con tessera, soci FAI con tessera, possessori biglietto Monza Eni Circuit, Museo e Tesoro del Duomo di Monza, Musei Civici di Monza, Orangerie della Villa Reale di Monza, dipendenti Comune di Monza, possessori tessera Itinero e Io Viaggio o biglietto Trenord riportante la medesima data della visita)

Ridotto speciale: € 4 (bambini dai 6 ai 17 anni).



Promozione famiglia: applicabile a famiglie (2 adulti +2 o più bambini dai 6 ai 17 anni, il secondo adulto paga la tariffa bambino ridotto speciale.



Biglietto cortesia 2€ per persone con invalidità inferiore al 100% e un accompagnatore.



Gratuito per: bambini minori di 6 anni, disabili con invalidità al 100% e un accompagnatore, 2 insegnanti per scolaresca, giornalisti con tesserino, guide turistiche, tesserati ICOM, tesserati Abb. Musei, un accompagnatore per gruppi di almeno 15 adulti.



Informazioni e prenotazioni

Call center: 039.2240024

(Attivo lunedì-venerdì, ore 9-18. Sabato, ore 9-13. Non attivo domenica e festivi)

villarealemonza@vivaticket.com