Il Carroponte si trasforma nel resort di 'Dirty Dancing': la mega festa tra musica e food

Il Carroponte di Sesto San Giovanni si trasformerà nel resort Kellerman, il villaggio americano dove è stato girato il film Dirty Dancing. Accadrà nel week-end dal 17 al 19 maggio in concomitanza con la messa in scena dello spettacolo ispirato al film con Patrick Swayze e Jennifer Grey. Ad aspettare il pubblico un vero e proprio format immersivo che unisce musical, performance, cibo e bevande.

Il programma

In occasione della tre giorni, il pubblico sarà accolto da Max Kellerman e da uno staff di oltre 80 animatori, reclutati tra i performer delle più prestigiose scuole di musical (Sdm di Milano) e ballo latino-americano (I Re del Mambo) e dalla Kellerman’s orchestra (RockOpera). Durante tutto il giorno il pubblico sarà intrattenuto con musiche e canzoni anni ’60 suonate e cantate dal vivo, gare di hula hop e corse nei sacchi, partite di pallavolo, lezioni di danza e moltissime altre attività.

I visitatori rivivranno dal vivo anche i momenti più importanti della storia come l’arrivo al resort di Baby o lo sfrenato mambo di Johnny e Penny. Non mancheranno infine cibi e drink di quegli anni grazie a più di dieci food truck che saranno tematizzati per l’occasione. "Venite a ballare e cantare insieme al cast di Dirty Dancing e allo staff del Kellerman!": questo l'invito degli organizzatori dell'evento.

(La mappa del villaggio)

I numeri di Dirty Dancing

Dirty Dancing è un titolo da record: un successo planetario al cinema, un Golden Globe e un Oscar per il brano “(I’ve Had) The Time of My Life”, oltre 40 milioni di copie della colonna sonora vendute e, solo negli Stati Uniti, oltre 11 milioni di dvd e Blu-ray. A teatro, in paesi di consolidata tradizione di spettacoli musicali come Inghilterra e Germania, ha ottenuto i più alti incassi nella storia del teatro europeo.

In Italia lo spettacolo ha debuttato per la prima volta in assoluto nel 2014 registrando il record di incassi per un musical con oltre 151mila presenze nei primi 3 mesi di rappresentazione; ben 8mila persone hanno inoltre assistito alla speciale rappresentazione all’Arena di Verona nell’agosto del 2015. "Per il pubblico, come succede per il film, la versione teatrale è un classico da vedere e rivedere per vivere ogni volta tutte le emozioni e la magia di una storia senza tempo - scrivono gli organizzatori -. Dirty Dancing the Classic Story on Stage ha la capacità di conquistare e coinvolgere non solo gli habitué del genere, ma di avvicinare al teatro tutta una nuova ed eterogenea parte di pubblico, impaziente di poter assistere 'dal vivo' alla storia d’amore tra Johnny e Baby raccontata da musiche e coreografie indimenticabili, fedelmente riprese dalla versione cinematografica".