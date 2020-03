Ditegli sempre di sì: dal 17 al 19 aprile al Teatro Manzoni

Ditegli sempre di sì, lo spettacolo di Eduardo De Filippo con la compagnia Luca De Filippo, andrà in scena al Teatro Manzoni dal 17 al 19 aprile.

"È con grande emozione che mi accosto alla regia di un testo di Eduardo - scrive il regista Roberto Andò - raddoppiata dall’onore di dirigere la compagnia intestata a un grande amico e straordinario interprete: Luca De Filippo. Ditegli sempre di sì è una commedia in bilico tra la pochade e un vago pirandellismo, un congegno bizzarro in cui Eduardo si applica a variare il tema della normalità e della follia, consegnando al personaggio di Michele Murri, il protagonista, i tratti araldici della sua magistrale leggerezza. L’intreccio è di una semplicità disarmante e si direbbe che l’autore si sia programmaticamente nascosto dietro la sua evanescenza per dissimulare l’inquietudine, e la profondità, che vi stava insinuando. Come se ne avesse pudore, o paura".

La storia, annota Andò, ha per protagonista un pazzo, erroneamente congedato come guarito dal manicomio che lo ha ospitato, che torna a casa dalla sorella Teresa e inizia, lucidamente, furiosamente, a sperimentare, e stravolgere, gli effetti della cosiddetta normalità. "Via via che si avvicina al finale - sottolinea il regista - il fantasma delle apparenze assume un andamento beffardo, sino a sfiorare, nel brio del suo ambiguo e iperbolico disincanto, una forma spiazzante, la stessa che, anni dopo, il genio di Thomas Bernhard riassumerà in una scarna, e micidiale, domanda: 'È una commedia? È una tragedia?'".