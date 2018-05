Martin Solveig, Claptone, Klingande e tanti altri: ecco la line up completa dei dj sul palco

Martin Solveig, Claptone, Klingande, Malaa, Albertino, Yves V, Mike Dem, Sdjm, Selton, Elements of Life e Billboard Italia Showcase feat. Stefano Fisico.

Questi i grandi nomi dell'evento Unite with Tomorrowland in programma il prossimo 28 luglio nel Parco di Monza. Dopo le anticipazioni delle scorse settimane, è stata finalmente resa nota la line up completa dei dj che si alterneranno sullo splendido palco di 350 mq con 735 mq di decorazioni per oltre 10 ore di musica live.

Durante l’evento ci saranno anche tre collegamenti in live streaming con il Belgio, in contemporanea con le altre sei nazioni che ospitano UNITE, Abu Dhabi, Libano, Malta, Messico, Spagna e Taiwan. Durante questi show speciali, anche il pubblico italiano verrà ripreso dalle telecamere e trasmesso in tutto il mondo, che diventa più connesso con UNITE With Tomorrowland.

Oltre al dj e producer francese Martin Solveig, tra i più apprezzati al mondo, a Monza si esibirà anche Claptone un misterioso dj e producer tedesco che nasconde il volto dietro la sua famosa maschera dorata. Direttamente da Radio Deejay lo speaker Albertino e il dj belga Yves V.

I biglietti per il grande evento-concerto sono esauriti già da febbraio, a poche ore dall'apertura delle prevendite ufficiali.

L’ingresso a UNITE With Tomorrowland Italia è vietato ai minori di 18 anni.