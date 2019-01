Domeniche da favola al teatro Triante: gli appuntamenti

Domenica 27 gennaio 2019 torna al Teatro Triante di Monza la rassegna di teatro ragazzi: "...e un sacco di gente soprattutto bambini" giunta alla trentaduesima edizione e organizzata dalla cooperativa teatrale La Baracca di Monza in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Monza.



Quest’anno il programma della rassegna sarà composto da sei appuntamenti mattutini per i piccolissimi, dai 18 ai 36 mesi, e da sei proposte pomeridiane dedicate ai bambini dai tre anni.



Gli spettacoli per i piccolissimi, della durata di circa 30 minuti, saranno caratterizzati da coinvolgenti narrazioni accompagnate da morbidi pupazzi, buffi oggetti colorati, sonagli e campanelli o piccoli personaggi di stoffa.

I piccolissimi spettatori saranno accolti, insieme ai loro accompagnatori, sul palcoscenico del teatro che sarà allestito con cuscini e luci soffuse per permettere la massima vicinanza con gli attori e gli oggetti animati.



Gli spettacoli pomeridiani saranno invece dedicati al teatro di figura nelle sue diverse accezioni: pupazzi , ombre cinesi, marionette, burattini e oggetti strampalati racconteranno fiabe rivisitate e storie originali attingendo in chiave contemporanea alla più profonda tradizione dell’arte teatrale rivolta all’infanzia.



I 12 appuntamenti per famiglie saranno animati da compagnie teatrali provenienti da Toscana, Veneto, Emilia Romagna e Lombardia.



La Rassegna è diretta e organizzata dalla cooperativa teatrale La Baracca di Monza, con la collaborazione e il contributo dell’Assessorato alle Politiche Cultura del Comune di Monza e con il patrocinio della Provincia di Monza e Brianza presso il Teatro Triante in Via Duca d'Aosta 8/a Monza.



Di seguito i primi appuntamenti della Rassegna: sul sito www.baraccadimonza.it è attivo il servizio di prenotazioni. Costo del biglietto: 5 euro.

