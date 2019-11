Don Chisciotte in scena al Teatro Manzoni

Don Chisciotte con Alessio Boni e Serra Yilmaz andrà in scena dal 29 novembre al 1° dicembre al Teatro Manzoni.

Sinossi

Chi è pazzo? Chi è normale? Forse chi vive nella sua lucida follia riesce ancora a compiere atti eroici. Di più: forse ci vuole una qualche forma di follia, ancor più che il coraggio, per compiere atti eroici.

La lucida follia permette di sospendere il senso del limite: quel “so che dobbiamo morire” che spoglia di senso il quotidiano, ma che solo ci rende umani.

Amleto, coevo di Don Chisciotte, si chiede: chi vorrebbe faticare, soffrire, lavorare indegnamente, assistere all’insolenza dei potenti, alle premiazioni degli indegni sui meritevoli, se tanto la fine è morire?

Don Chisciotte trascende questa consapevolezza e combatte per un ideale etico, eroico, che arricchisce di valore ogni gesto quotidiano e che, involontariamente, l’ha reso immortale.

È forse folle tutto ciò? È meglio vivere a testa bassa, inseriti in una rete di regole pre-determinate? Gli uomini che hanno osato vincolarsi da questa rete – con il sogno, la fantasia, l’immaginazione – sono stati spesso considerati “pazzi”. Salvo poi venir riabilitati dalla Storia stessa, ricordati in eterno: tra gli altri, Galileo, Leonardo, Mozart, Che Guevara, Mandela, Madre Teresa, Steve Jobs e, perché no, Don Chisciotte.