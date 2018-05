Eiffel 65 all'Orsa Maggiore

Il gruppo italiano che ha fatto la storia della musica dance dagli anni '90 ad oggi sbarca all'Orsa Maggiore di Lecco per un live show unico nel suo genere, con cui ripercorreranno tutti i loro più grandi successi come "Blue (Da ba dee)", "Move your body", "Too much of heaven", "Lucky (in my life)", "80’s Stars", "Quelli che non hanno età", "Viaggia insieme a me".

Prezzo: 10€ Donna e 13€ Uomo con drink entro le 00.00;15€ Donna e Uomo con drink dopo le 00.00; Promo Universitari 15€ con 2 (due) drink.

Trattativa riservata per i tavoli, ingresso consentito ai maggiori di diciannove anni (compresi).

Info & Prenotazioni:

349 5039544

392 3699145

340 0089460

Servizio navetta gratuito dal centro città:

338 5264560