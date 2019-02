La compagnia Impara l'Arte al teatro Villoresi con "Il Resentin"

Divertimento e risate assicurate sabato 23 febbraio al Teatro Villoresi di Monza. In scena alle ore 21.00 la commedia in dialetto milanese in tre atti “El Resentin” (Il risciacquo) di Roberto Zago, prodotta dalla Compagnia teatrale Impara L’Arte di Monza, nell'ambito della XXVI Rassegna delle Compagnie Teatrali Monzesi.

Ambientata nella vineria “Port de mar” agli inizi degli anni ’70, la storia narra dei tre fratelli Quiriletti – alle soglie della pensione, che combattono con l’età che avanza e con un mondo in mutazione, il quale va perdendo non solo il proprio passato ma anche i valori morali che sono alla base di una civile convivenza.

Sebbene a malincuore, i tre fratelli, insieme con Maria – moglie di Gino – decidono di metter in vendita la vineria e il terreno circostante, ai quali aspira Monica, rappresentante di un’azienda di bevande gassate, simbolo del mondo che cambia.

A complicare la vicenda si aggiungono le conseguenze degli azzardati affari del giovane Fabio, figlio di Maria e di Gino, che attirano sulla vineria le losche mire di un mafioso.

Dopo alcune divertenti peripezie si giunge al lieto fine con la sconfitta del mafioso e dei suoi compari e con la salvezza della vineria, avviata ad un nuovo futuro. Il tutto sancito da un generale, corale e catartico risciacquo, il RESENTIN appunto. La commedia di Roberto Zago mantiene il proprio valore e la propria bellezza col passare degli anni, grazie ad una scrittura briosa e ad un contenuto intriso di valori che non mutano.

Ingresso 10€ e prevendita sino a venerdì presso Centro parrocchiale "don Cazzaniga", via Muratori 3 a Monza e sabato presso la cassa del teatro.