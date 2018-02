Il cantatutore Enzo Beccia live all'Arci Tambourine di Seregno

Giovedi 8 febbraio all’Arci Tambourine di Seregno, Enzo Beccia presenterà dal vivo il suo nuovo album “Per chi viaggia leggero”. Uscito il 26 gennaio 2018, “Per chi viaggia leggero” è nato da una collaborazione con la paroliera Fiorenza Sasso e vede la produzione artistica di Enea Bardi. Un album composto di sette piccole storie, per uno spettacolo a metà tra musica e teatro.



"Questo disco è nato dall’idea di portare in musica la storia di un personaggio che cambia la sua vita” – racconta Enzo Beccia – “Qualcuno che assomiglia in parte a me, ma in cui anche altre persone si possano identificare. Eppure questo disco non è semplicemente un racconto delle scelte che ognuno fa nella propria esistenza, ma è una sorta di dichiarazione di intenti: viaggiare leggeri significa mettere a fuoco ciò che realmente conta. Spero di far sognare, commuovere e ridere e soprattutto di condividere emozioni all’unisono con un altro essere umano”.



Ingresso offerta libera con tessera Arci.