Sfilata dei Magi a Brugherio per l'Epifania

Una sfilata per le vie del paese con i Magi protagonisti e le celebrazioni. A Brugherio il programma dell'Epifania è molto ricco.

Immancabile come ogni anno torna il 6 gennaio, giorno dell’Epifania (termine greco che significa “manifestazione”), la ricorrenza che invita tutti “a basaa i umitt”, un’espressione dialettale che da secoli sottintende l’usanza di mandare devotamente tre baci verso il reliquiario esposto alla venerazione dei fedeli nella Chiesa San Bartolomeo in piazza Roma. L’espressione umitt o “uomini piccoletti”, è suggerita dalle tre sculture poste sulla volta della teca, che ritraggono i Magi inginocchiati: una sorta di oblò permette poi di osservare le reliquie.

Il programma delle celebrazioni

Venerdì 5 gennaio, alle ore 18, si celebrerà in San Bartolomeo la solenne Santa Messa Vigilare presieduta da S.E. mons. Mario Delpini, Arcivescovo di Milano e, alle 21, le note dell’antico organo Tornaghi riusoneranno tra le navate con il concerto di Riccardo Doni nell’ambito della rassegna ImagoMagi.

Il 6 gennaio è in programma la suggestiva e spettacolare sfilata dei Magi per far vivere a grandi e piccini il senso del cammino che più di duemila anni fa Gaspare, Melchiorre e Baldassarre fecero seguendo la stella che li portò a Gesù. Alle ore 15:30 ritrovo nel cortile dell’Oratorio San Giuseppe e partenza del corteo alle 16:15 transitando per via Italia, via Manin, via Mazzolari, via S.Clotilde via A.Cazzaniga, via Tre Re, con arrivo in San Bartolomeo per venerare le reliquie. E, dopo la venerazione, i bambini dalla seconda alla quinta elementare daranno vita in piazza Roma ad una bellissima stella cometa fluorescente. Il Corpo Musicale San Damiano-Sant'Albino accompagnerà con le sue note il susseguirsi degli eventi.