Epifania, ecco tutti gli eventi a Desio

Grande festa e tanti appuntamenti a Desio in occasione dell'Epifania. Sabato 6 Gennaio 2018, in occasione della Festa della Befana, sono cinque gli appuntamenti in programma nel comune brianzolo

- ore 7:45 partenza dal PalaDesio della Camminata della Befana "StraDesio 2018", manifestazione podistica aperta a tutti (7, 16, 22 km) con il Gruppo Marciatori Desio (info sul sito http://stradesio.it/)

- ore 15 "Corteo del Magi" (partenza dalla Chiesa della Madonna Pellegrina, Via Milano N° 369)

- ore 15 "Aspettando la Befana" a cura delle Contrade del Palio degli Zoccoli e della Pro Loco Desio (Desio, Piazza Conciliazione)

- ore 16 "Salutiamo le Feste" a cura di BracciAperTe (Desio, Piazza Conciliazione)

- ore 21 "Serata Danzante" a cura della Bocciofila Parco (Palestra scuole di Via Dolomiti)