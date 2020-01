Epifania, a Lissone distribuzione di dolci Papurot e festa con i pompieri

Tante belle iniziative sono in arrivo a Lissone per l'Epifania lunedì 6 gennaio 2020. Oltre al tradizionale corteo dei re magi tornano anche la distribuzione di Papurot, dolce tipico lissonese di questa festività, e un evento con i pompieri.

L'appuntamento per una 'Befana in dolcezza' è alle 11 ai portici del municipio. L'epifania dei vigili del fuoco invece ci celebrerà a partire dalle 17 in piazza Libertà, dove verranno distribuiti dolci e caramelle ai più piccoli.

Per la sfilata dei magi infine il ritrovo è alle 9:30 a Villa Magatti: da qui partirà il corteo.