Spettacoli, caramelle e animazione per bambini: la Befana arriva a Monza

Indovinelli, dolcetti, caricature e storie magiche. Sono solo alcuni degli ingredienti del ricco programma a Monza per l'Epifania. L'appuntamento è al Christmas Village di piazza Carducci e piazza San Paolo.

Si parte sabato 4 gennaio alle 14:30 con il Music Befana Show, tra baby dance, giochi a tema, filastrocche e, in dono ai più piccoli, caramelle e palloncini colorati. Domenica 5 gennaio, sempre dalle 14:30, è previsto lo spettacolo Le caricature della befana. "La Befana Caricaturista vi aspetta per creare una caricatura a tema per tutti, bambini e adulti, sotto la casetta di Babbo Natale - scrivono gli organizzatori -. Girerà anche per tutto il Villaggio con il suo album e offrirà caricature ai passanti". Infine, lunedì 6 gennaio, di nuovo dalle 14:30, la Befana arriva in piazza Carducci con una storia magica, indovinelli e filastrocche.