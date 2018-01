Epifania a Seveso sulla pista del ghiaccio

Festa a Seveso sabato sei gennaio in occasione dell'Epifania. Dalle 8 alle 18 in piazza Cardinal Confalonieri è in programma la manifestazione "Befana in piazza". Sarà presente un mercatino con prodotti di hobbistica, sapori regionali, articoli regalo, pezzi di collezionismo e vintage. Nel pomeriggio grande spettacolo sulla pista di pattinaggio sul ghiaccio con l'arrivo della Befana.