FederTerziario Associazione Zonale Monza Centro organizza:



Equity Crowdfunding Startup e PMI innovative: i fondi a loro dedicati

L’equity crowdfunding è una forma di investimento che consente alla “folla” di investitori (crowd) di finanziare startup innovative e piccole e medie imprese (sia innovative sia non) attraverso portali online autorizzati, erogando un contributo finanziario in cambio di quote societarie delle stesse imprese (equity).





Intervengono



Massimiliano Longo

Città di Monza – Assessore Cultura e Commercio



Carlo Fidenza

Europarlamentare



Cons.Gianmarco Senna

Regione Lombardia – Presidente commissione attività produttive



Angelo Rindone

A.D. FolkFunding – For Crowd Economy



Elizabeta Kriste

Studio TIconzero – Ente accreditato Regione Lombardia



Nicola Farinelli

OPSTART Equity Crowdfunding finanzia StartUp Innovativ e PMI



Nicola Patrizi

Presidente FederTerziario



Coordinatori Regionali Federterziario Lombardia

Giovanni Giannini

Luca Peretti



Francesca Giarmoleo

Presidente FederTerziario Monza zona Centro



per informazioni:



federterziariolombardia@federterziario.it



Location

Sala Conferenze dei Musei Civici

Casa degli Umiliati Via Teodolinda, 4 Monza



Con il patrocinio del Comune di Monza



Al termine dell'evento FederTerziario Monza Zona Centro è lieta di offrire un aperitivo relazionale e una visita gratuita ai Musei Civici