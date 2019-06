Escape Park, fuga e indovinelli nel bosco del Parco di Monza di notte

Avventurarsi di notte nel Parco di Monza e risolvere l'enigma per trovare la via di uscita dal Bosco Bello. Nuovo appuntamento con l'iniziativa Escape Park, la prima Escape Room ambientata in un parco in notturna.

L'iniziativa, targata Meta Coop Onlus e inaugurata lo scorso marzo, torna sabato 22 giugno con un nuovo appuntamento,

Il gioco

"Dodici avventurieri partono da Cascina Costa Alta alla volta del Bosco Bello per risolvere il mistero celato da secoli nella parte più antica del Parco di Monza. Da mesi nel Bosco Bello si sentono strani mormorii, afflati sibillini e misteriosi crepitii. Nella notte sono state avvistate anche delle sagome oscure. Pianti di morte e d’amore attendono i coraggiosi che non hanno paura dei rumori del bosco... Avete novanta minuti di tempo per aiutare a placare gli irrequieti spiriti del Bosco Bello, due nobili innamorati che conobbero uno sfortunato amore e persero la vita negli anni della famosa peste raccontata dal Manzoni. Armatevi di coraggio e arguzia per scoprire le tracce e risolvere gli enigmi dispersi lungo il percorso realmente solcato secoli fa dagli sventurati amanti: ora siete voi a doverlo ripercorrere per svelare il loro arcano segreto" spiegano gli organizzatori.

Come partecipare

L’iniziativa è organizzata dagli operatori di Cooperativa Sociale META Onlus per mettere alla prova le proprie capacità di orientamento e collaborazione con rompicapo e indovinelli. Qui il link per le iscrizioni.