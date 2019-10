Domenica 27 ottobre dalle 20.30 alle 23.00. Solo per i veri impavidi, 90 minuti da brivido! Un’avventura dal vivo che non si dimentica molto facilmente… Escape Park Monza Horror Party, una esperienza in prima persona in tempo reale ambientata nei dintorni di Cascina Costa Alta, dedicata alla fascia di età 13 – 16 anni



Quota partecipante 15 €

L’Isola dei Sogni stagione 2019/20 è in arrivo! Quale sarà la tua avventura preferita? Scopri tutti gli eventi e le feste a Cascina Costa Alta, a 100 metri dall’ingresso pedonale del Parco di Monza di via Costa Alta a Biassono (MB).

