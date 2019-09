Enigmi in lingue diverse e indovinelli, a Lissone una speciale Escape Room (gratis)

Una stanza chiusa, enigmi da risolvere e un tempo massimo per “liberarsi”: anche attraverso il gioco è possibile favorire l’aggregazione giovanile e la considerazione dell’altro oltre qualunque barriera.

È questa la nuova iniziativa proposta dal Tavolo Politiche Giovanili - Sezione Inclusione Sociale dell’Amministrazione Comunale di Lissone, che vede coinvolti Teatro Instabile, Teatro dell’Elica, Comunità Pastorale Giovanile e LIVE, con quest’ultima capofila del progetto.

Nei primi 3 weekend di ottobre (da venerdì 4 a domenica 20 con i seguenti orari: il venerdì dalle 16 alle 24, il sabato e la domenica dalle 14 alle 24), i locali al piano terra di Villa Magatti (ex sede del Palazzo Municipale, situata all’angolo fra via Paradiso e Piazzale Pertini) saranno allestiti per ospitare una speciale Escape Room, chiamata “DNA0 Inclusion Room”.

Proprio come le Escape Room “classiche”, i concorrenti dovranno cercare una via d'uscita entro un tempo limite, utilizzando ogni elemento della struttura e risolvendo codici, enigmi, rompicapo e indovinelli interamente dedicati al tema dell’inclusione.

La particolarità di questa iniziativa è proprio la finalità, oltre che la modalità di svolgimento. Durante il gioco, infatti, i partecipanti dovranno collaborare, confrontarsi e conoscersi per poter vincere il gioco e riuscire a “scappare”.

Ci saranno messaggi in lingue diverse, che con l’aiuto di strumenti o persone sarà possibile decifrare; alcuni indizi verranno forniti con la lingua dei segni e altri in braille.

L’ingresso è gratuito per tutti; un’iniziativa rivolta in particolar modo ai ragazzi delle Scuole superiori (gli under 14 anni dovranno essere accompagnati), alle famiglie e a tutti coloro che vogliono divertirsi riflettendo sul tema dell'inclusione. Ogni turno potrà essere composto da un massimo di sei persone già conoscenti tra loro, in alternativa ci si potrà prenotare anche in gruppi più ristretti e condividere l’esperienza con persone sconosciute.

Per prenotarsi è stato creato un portale sul sito escaperoom.x10host.com, per ulteriori informazioni è disponibile l’indirizzo mail dnazero.escape@gmail.com.