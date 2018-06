Escursione allo Zucco di Manavello (Lecco)

ZUCCO DI MANAVELLO (Lecco)

Lo Zucco di Manavello è alto 1112 mt. Dalla cima c'è un magnifico panorama sul lago di Lecco e i monti circostanti. Faremo picnic in cima allo Zucco di Manavello



PROGRAMMA

4 ore di marcia

1 ora pranzo picnic

L'escursione terminera' alle ore 17.30



TREK

Giorno: Domenica 17 Giugno 2018

Percorso: Anello

Dislivello cumulativo salita: 790 m

Lunghezza: 8 km



TRENO ANDATA 5,50 €

Numero treno RE 2556

09:20 Milano Centrale

09:59 Lecco

16 min per la coincidenza

Numero treno RE 5266

10:15 Lecco

10:26 Mandello del Lario



TRENO RITORNO 5,50 €

Stazione di Mandello del Lario

Orari partenza treno 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30



PER CHI VIENE IN AUTO

Appuntamento alle ore 10:26 alla stazione di Mandello Del Lario. Occorre dare un passaggio alle persone che vengono col treno



CHI SIAMO

Siamo un gruppo di 80 persone nato spontaneamente su Meetup.

Organizziamo escursioni gratuite che possono essere fatte da tutti.

Ogni Domenica andiamo in montagna

in località facilmente raggiugibili con il treno.

Il pranzo è al sacco (picnic)

https://www.meetup.com/it-IT/Trekking-Milano/



ISCRIZIONI

https://www.meetup.com/it-IT/Trekking-Milano/events/251475426/



INFORMAZIONI

Tel. 3319908505 whatsapp telegram

assoc.gens@gmail.com