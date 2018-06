Escursione alla scoperta del Monte Pravello

MONTE PRAVELLO (Varese)

Il Monte Pravello è alto 1015 mt. Dalla cima si gode una magnifica vista sulle montagne svizzere. Faremo picnic in cima al Monte Pravello



TRINCEE

Sul Monte Pravello ci sono le trincee della prima guerra mondiale. Queste trincee furono costruite per difendere l'Italia in caso d'invasione dell'esercito tedesco proveniente dalla Svizzera. Con l'avvento degli aerei, tutte le trincee furono abbandonate



TREK

Difficoltà: Medio/Facile

Percorso: Anello

Dislivello cumulativo salita: 720 m

Vetta: 1015 m

Lunghezza: 8 km



CHI SIAMO

Siamo un gruppo di 80 persone nato spontaneamente

su Meetup. Organizziamo escursioni gratuite

che possono essere fatte da tutti.

Ogni Domenica andiamo in montagna

in località facilmente raggiugibili con il treno.

Il pranzo è al sacco (picnic)

https://www.meetup.com/it-IT/Trekking-Milano/



TRENO ANDATA

09:02 Monza

09:21 Milano Porta Garibaldi

11 min per la coincidenza

09:32 Milano Porta Garibaldi

10:37 Bisuschio-Viggiù



TRENO RITORNO

Stazione di Bisuschio-Viggiù

Orari partenza treno 16:22 17:22 18:22 19:22



PER CHI VIENE IN AUTO:

Appuntamento alle ore 10:37 alla Stazione di Bisuschio-Viggiù.

Occorre dare un passaggio alle persone che vengono col treno.



ISCRIZIONI

https://www.meetup.com/it-IT/Trekking-Milano/events/250096860/



INFORMAZIONI

Tel. 3319908505 whatsapp telegram

assoc.gens@gmail.com