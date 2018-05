"Esploriamo il mondo delle api" evento domenica 20 maggio 2018

Come ogni primavera Apicoltura Dell’Orto organizza una giornata gratuita per conoscere meglio il mondo delle api, assaggiare mieli biologici di altissima qualità, conoscere di persona i produttori ma soprattutto passare una bella giornata immersi nella natura e nel rispetto della sostenibilità.



Vi saranno molti laboratori ed attività per grandi e piccini:



- realizzare una candela in vera cera d’api biologica



- assaggiare il miele appena raccolto



- vedere da vicino una famiglia di api al lavoro



- conoscere una splendida regina



- colorare dei bei segnalibri con i personaggi delle api



- diventare tu stesso/a un’apina e correre tra i fiori del giardino (truccabimbi)



… e molto altro!



*possibilità di fare pranzo al sacco nel parco oppure al ristorante sull’aia alla festa del paese (50m)

NOVITA 2018

Grazie a Luisa Lazzarini di Mummy, read ci sarà un laboratorio dedicato ai più piccoli COMPLETAMENTE IN LINGUA INGLESE !!!

“Leggeremo l’interessante viaggio delle api dai fiori all’alveare,

conosceremo l’ape regina e scopriremo perché “Bees like flowers”.

Al termine della lettura animata, ogni bambino potrà creare la sua piccola amica ape da portare a casa.

Tutte le attività si svolgeranno esclusivamente in lingua inglese. Presenza del genitore obbligatoria.”



Vi saranno 2 incontri da 45 min cad.

Partiranno uno alle 15.00 e uno alle 16.00.

n. partecipanti: max 12 coppie genitore / bambino

età consigliata : 3 / 8 anni

[PRESENZA DEL GENITORE OBBLIGATORIA]

Possibilità di lasciare il nominativo scrivendo un messaggio a Luisa sulla pagina Mummy, read

Informiamo cmq che la prenotazione va effettuata – o confermata – in loco e non è sufficiente farla via fb.

Chiunque fosse interessato, può comunicare la propria partecipazione presso lo stand dedicato a partire dalle ore 14: 30.



MUMMY, READ!

è un progetto di promozione del bilinguismo in famiglia. Attraverso lo storytelling (lettura d alta voce di libri per l’infanzia in lingua inglese), Mummy, read! supporta l’attività di quei genitori che – pur essendo loro stessi monolingue – vogliono dare ai propri bambini l’opportunità di crescere bilingue.

Con la partecipazione e il supporto di www.mammeepapa.it



SOLE o PIOGGIA VI ASPETTIAMO!!!

