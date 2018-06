Concerti, fuochi e spettacoli: tutti gli eventi d'estate a Monza

Concerti, fuochi d'artificio, appuntamenti culturali, spettacoli di giocoleria operetta e teatro.

E' stato ufficialmente presentato in comune SummerMonza2018, il ricco calendario di eventi che per tre mesi animerà l'estate cittadina.

“Monza spalanca le porte all’estate offrendo proposte culturali di grande qualità – ha spiegato il Sindaco Dario Allevi – Sono certo che il grande lavoro per comporre un palinsesto così variegato sarà premiato dal pubblico e dai visitatori che vorranno raggiungerci anche da fuori per vivere insieme l’atmosfera della stagione più frizzante dell’anno”.

“Abbiamo creato un calendario di appuntamenti in grado di soddisfare tutti i gusti per offrire opportunità di svago e di divertimento anche a quanti non potranno allontanarsi dalla città per le vacanze – ha aggiunto l’Assessore alla Cultura Massimiliano Longo – Dopo la rievocazione storica della scorsa settimana, che tradizionalmente dà il via agli appuntamenti estivi, siamo pronti a festeggiare il solstizio d’estate con un grande concerto e poi con la lezione in piazza del Professor Sgarbi. La grande novità è Il Festival dell’Operetta che vorremmo diventasse un appuntamento fisso dell’estate monzese”.

Tra gli eventi simbolo dell'estate monzese ci sono il Cinema sotto le Stelle in Villa Reale, il tradizionale spettacolo pirotecnico di San Giovanni nel parco di Monza, la Cena in Bianco e la rassegna "Non solo clown".

Tra le novità di quest'anno invece c'è un grande show per la Festa Europea della Musica 20-21 giugno in Piazza Roma – Portici Arengario.

