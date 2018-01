Giorno della Memoria, le iniziative a Monza

Il 27 gennaio 2018 ricorre, come ogni anno, la Giornata della Memoria, istituita per commemorare le vittime dell'Olocausto. Ecco le iniziative organizzate a Monza.

"Il violino della Shoa", lunedì 22 gennaio - Urban Center, ore 21

Presentazione di un audiovisivo fotografico con immagini di Auschwitz e Birkenau Carlo Alberto Carruti racconterà la storia del “violino della shoah” e la violinista Alessandra Sonia Romano suonerà dal vivo. A cura di: Circolo Fotografico monzese Con il contributo dell’Assessorato alla Cultura Info: info@cfmonzese.it

Giovedì 25 gennaio - Albero dei Deportati via Azzone Visconti ore 11

Alunni delle scuole medie secondarie Walter Bonatti e Leonardo da Vinci animeranno delle letture intervallate da brani musicali presso l’albero della Memoria via Azzone Visconti

Sabato 27 gennaio- Istituto Misericordine – Via Messa – ore 9.30

Cerimonia di consegna delle medaglie d’onore conferite dal Presidente della Repubblica agli ex deportati ed ex Internati a cura della Prefettura di Monza e Brianza

Sabato 27 gennaio - Inaugurazione del Bosco della Memoria - via Messa ore 11.00

Cerimonia ufficiale di inaugurazione Bosco della Memoria installazione permanente in memoria dei deportati nei campi di concentramento di Monza e della Brianza. Saranno presenti Il Sindaco Dario Allevi, il Prefetto della Provincia di Monza e Brianza dr.ssa Giovanna Vilasi, il Presidente Nazionale di ANED Associazione Nazionale ex Deportati Dario Venegoni e le autorità cittadine Gli studenti delle scuole superiori monzesi leggeranno alcune lettere di deportati ed eseguiranno brani musicali mentre i visitatori potranno visitare l’intera installazione attraverso percorsi guidati. In collaborazione con ANED e ANPI

Sabato 27 gennaio - Aurelia Josz Firenze 1869 – 1944 Auschwitz - Teatrino di Corte della Villa Reale – ore 10

Spettacolo teatrale per ricordare Aurelia Josz. Iniziativa di: Casa della Poesia di Monza

Sabato 27 gennaio - Documentario sulla Shoa - San Fruttuoso

Sede associazione San Fruttuoso (via san Fruttuoso 6) ore 21.00. Proiezione di un film/documentario sulla Shoah. Per tutta la giornata saranno esposti documenti, libri e manifesti sulla tragedia per le vie del quartiere San Fruttuoso Iniziativa di: Associazione San Fruttuoso con il contributo dell’Assessorato alla Cultura Info: infotiscali@associazioneculturalesanfruttuoso.info

Sabato 27 gennaio - Arengario - Mostra “Ojos de dios”

Esposizione di simboli commemorativi delle vittime dei campi di sterminio Iniziativa di: Scuola secondaria di 1° grado “Ardigò” in collaborazione con l’Associazione “sul filo dell’arte”. Con il Patrocinio del Comune di Monza.