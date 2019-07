Motori, musica, food e intrattenimento: tutto pronto per MonzaFuoriGp

Motori, musica, intrattenimento e buon cibo. Per quattro giorni, da giovedì 5 a domenica 8 settembre, Monza celebra la Formula Uno con un cartellone di eventi che coinvolgeranno tutta la città, dai luoghi simbolo del capoluogo brianzolo aBoschetti Reali. In attesa dell’appuntamento di settembre, con il 90esimo anniversario del Gran Premio d’Italia, Monza scalda i motori.

Per cinque giorni la città della Velocità diventa la capitale dei Motori, per regalare ai monzesi, ai brianzoli e ai turisti che arriveranno per l’evento uno spettacolo unico.

“Le parole d’ordine del #MonzaFuoriGP sono: tradizione e innovazione. Con la mente e con il cuore guardiamo al GP, al nostro”GP, che dal 1922 ha reso famosa Monza nel mondo e regala ogni anno emozioni uniche e irripetibili a milioni di appassionati. Ma il nostro è uno sguardo che guarda al futuro: vogliamo portare l’Autodromo in città per far vivere a tutti, cittadini e turisti, quel “mondo” unico di adrenalina, passione e energia che è il Circus della Formula 1. Un’atmosfera che famiglie e bambini potranno ritrovare in questa edizione del #MonzaFuoriGP” ha spiegato il sindaco Dario Allevi.

Musica e sport in piazza

Mentre si sta lavorando agli ultimi dettagli, MonzaFuoriGp2019 conferma i grandi momenti di intrattenimento per tutti i gusti: dagli intramontabili Jo Squillo e Alan Sorrenti che sabato 7 settembre faranno ballare il pubblico con i successi degli anni Settanta, Ottanta e Novanta, all’esibizione della finalista della trasmissione TV «Amici» di Maria De Filippi, Martha Rossi, dalle performance di due maghi e illusionisti, Davide Vicini e «Grande Mago» di «Zelig» alla tappa del campionato italiano di «Urban Trial». E poi ancora quattro giorni di street food e musica live in piazza Cambiaghi, le eleganti e raffinate cene stellate in piazza del Carrobiolo, la presentazione ufficiale dell’AC Monza in piazza Trento e Trieste e la musica di Radio Number One.

In piazza Trento e Trieste il vero e proprio village dedicato ai motori con le scuderie di Formula 1 e le loro auto: oltre al Villaggio curato dalla «Scuderia Ferrari Club», la Ducati Desmo16 GP di Andrea Dovizioso, i simulatori di guida, il circuito di educazione stradale per i bambini. Tante le novità 2019: «Emozioni al buio», il circuito di moto elettriche Yamaha e il «Villaggio della Sicurezza» saranno il «cuore» delle attività per adulti e bambini.



Mostra in Arengario e street food ai Boschetti

In Arengario, dal 5 al 22 settembre, sarà allestita la mostra fotografica di Ercole Colombo «Campioni nel Cuore», curata da Giorgio Terruzzi: cinquanta immagini che immortalano gli eroi più celebrati dello sport motoristico. Per il primo anno i Boschetti Reali faranno il loro ingresso nel MonzaFuoriGP2019, ospitando le dimostrazioni delle associazioni sportive e uno street-food d’eccellenza "Arrosticini vs Bombette" per sentirsi ancora in vacanza e gustare specialità alla brace preparate dai maestri del bbq. Il tutto "condito" da spettacoli e musica live.

Piloti in campo

Irrinunciabile anche il consueto appuntamento che coniuga solidarietà e motori. Mercoledì 4 settembre alle ore 20 la Nazionale Piloti scenderà in campo sul terreno del «Brianteo» per affrontare una rappresentativa di Assolombarda. Il ricavato della serata andrà a due associazioni: il Comitato «Maria Letizia Verga» per lo studio e la cura della leucemia nei bambini e il Progetto «SLAncio» per la cura di persone in stato neurovegetativo e malate di SLA. La partita è promossa dalla «Fondazione Mondiale Piloti per la Solidarietà Onlus» in collaborazione con l’AC Monza.

Il programma completo degli eventi è disponibile online sul sito dedicato www.monzafuorigp.it.