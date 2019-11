La magia del Natale conquista Monza: mercatini, trenino e pista di pattinaggio

Le luci che vestono a festa la città, l’albero illuminato in piazza, le casette con i profumi della tradizione e poi ancora un trenino e lo spettacolo di colori e proiezioni in centro. La magia del Natale anche quest’anno è pronta a conquistare Monza.

Sabato 30 novembre alle ore 17.00 il capoluogo brianzolo si illuminerà ufficialmente e l’atmosfera delle feste e le nuove luci natalizie abbracceranno le vie e le piazze della città. Confermati anche per questa edizione la pista di pattinaggio, il trenino di Natale, l’Arengario della Solidarietà e il Christmas Village che da quest’anno da Piazza Carducci si allarga a Piazza San Paolo.

In programma un lungo calendario di iniziative, eventi e manifestazioni che l’Amministrazione ha preparato per rendere più piacevole il periodo natalizio, fino al 6 gennaio 2020. Tutti i weekend, in particolare al sabato pomeriggio, tanti appuntamenti dedicati al divertimento: spettacoli natalizi tra cui sfilate musicali, parate luminose e concerti e in piazza Duomo farà capolino anche un albero di Natale.

Luci di Natale in città

A “illuminare” l’attesa del Natale in città saranno cinquecento “lampadari dorati” che sono stati posizionati non solo in centro ma anche in trenta vie cittadine grazie alla collaborazione con partner privati e commercianti coinvolgendo via Pennati, via Prina, Via Vittorio Emanuele, Via Bergamo, Via Amati, Via San Fruttuoso/Via Tazzoli, Via Marelli, Via Risorgimento, C.so Milano, Via Volta, Via Mapelli, P.zza Carducci, Via Italia, Via Carlo Alberto, Viale Cesare Battisti e fontana dell’avancorte della Villa Reale, Via Zucchi, P.zza San Giovanni Bosco e Leonardo da Vinci, Via D’Annunzio, Via Mantegazza, Spalto Maddalena, Via De Gradi, Via Zanata, via Teodolinda, viale Romagna, via dei Mille, via Segantini, via Cortelonga e Piazza Duomo.

Il villaggio di Natale a Monza

Da quest’anno il villaggio natalizio si allarga e da piazza Carducci arriva a coinvolgere anche Piazza San Paolo con 35 chalet in legno provenienti dal Trentino, che proporranno al pubblico specialità artigianali e culinarie uniche e in esclusiva, grazie ad espositori nazionali e internazionali. Al centro del villaggio la casa di Babbo Natale accoglierà i bambini nei pomeriggi di sabato e domenica. Ogni weekend si alterneranno spettacoli per bambini, Cori Gospel e intrattenimento.

Luci e video-mapping sull’Arengario

Quest’anno l’Arengario sarà protagonista di un originale progetto di video 3D mapping e illuminazione architetturale dinamica, che accompagnerà lo spettatore alla scoperta dei simboli di Monza, dal Duomo al Parco alla Villa Reale. La facciata dell’Arengario si presenterà come un libro pop-up che illustra le bellezze della città attraverso un gioco di sovrapposizioni luminose che regaleranno un tocco magico all’edificio. Sotto i portici dell’Arengario si alterneranno le Associazioni e le Onlus cittadine, che avranno l’opportunità di farsi conoscere e promuovere attività benefiche.

La pista di pattinaggio in piazza

In Piazza Trento e Trieste sarà installata la pista per il pattinaggio sul ghiaccio, con dimensioni 26 x 12,5 metri e sarà aperta tutti i giorni a partire dalle ore 10.00 con ingressi speciali al mattino per le scuole. Spettacoli ed eventi speciali sono previsti il 24 dicembre e il 6 gennaio. Il 31 dicembre il Capodanno è on-ice fino alle 2.00 con brindisi e panettone a mezzanotte.

Il Trenino di Natale

Il trenino di Natale attraverserà le strade del centro storico per tutto il mese di dicembre, fino al 6 gennaio dalle ore 9.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 20.00. La singola corsa ha un costo di tre euro e il trenino partirà da piazza Roma (capolinea) per proseguire in via Carlo Alberto, piazza Citterio, via Appiani, via Zucchi, piazza Trento e Trieste fino a tornare sotto l’Arengario attraversando l’intero centro. Lungo il percorso cinque fermate rispettivamente in piazza Roma (capolinea), piazza Carrobiolo, via P. Mantegazza, piazza Trento e Trieste (altezza liceo Zucchi), via Passerini, largo Mazzini.

Presepi in Galleria

In Galleria Civica una raccolta di presepi artigianali provenienti da diverse regioni italiane. Mostra di oltre 40 opere con l’intento di celebrare un simbolo della tradizione cristiana. Dal 14 dicembre al 6 gennaio.

Il contest fotografico natalizio

Al via un nuovo concorso fotografico a premi, adulti e junior (6-17 anni), su temi relativi all’atmosfera del Natale monzese svelati settimanalmente: iscrizioni fino al 22 dicembre e votazioni fino al 6 gennaio. Info su www.comune.monza.it e www.turismo.monza.it.