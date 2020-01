Everybody loves to swing: domenica al Binario 7

Everybody loves to swing arriva al Teatro Binario 7 domenica 19 gennaio alle 16. Sul palco la Jazz Lag Orchestra, una big band in miniatura, composta da trio vocale, sezione fiati e sezione ritmica.

Everybody Loves to Swing - scrivono gli organizzatori - è un intenso viaggio musicale tra ritmi sincopati, baci a mezzanotte e gentilezza d'altri tempi. Dal traditional d’inizio secolo fino agli arrangiamenti per big band, i Jazz Lag ripercorrono i grandi classici della storia dello swing, esaltandone caratteristiche e colori grazie agli arrangiamenti dei maestri Gabriele Comeglio e Vincenzo Lamendola.

Lo spettacolo condurrà il pubblico attraverso differenti tradizioni musicali dello swing, dall’America (tra cui Miller, Goodman, Ellington) fino all’Italia (Carosone, Kramer, Otto), passando per la Francia (Bechet).

In attività da diversi anni, la Jazz Lag Orchestra si è esibita in giro per l’Italia con anche diverse incursioni internazionali (Austria, Francia, Svizzera), facendo ballare centinaia di ballerini e deliziando molti ascoltatori. All’attività concertistica i Jazz Lag affiancano anche un’intensa produzione discografica, con la pubblicazione di tre album negli ultimi cinque anni e la realizzazione di numerosi video per rendere omaggio a tutti gli amanti dello swing.