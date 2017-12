Falò della Befana a Limbiate

Un falò per festeggiare l'Epiania. Appuntamento a Limbiate sabato sei gennaio a partire dalle 20 nel parco Ragazi dell'Elba in via Cacciatori.

Si comincia alle 20 con l'accensione del falò, alle 20.30 esibizione della Banda Corinna Bruni di Limbiate e alla fine panettone, pandoro, vin brulè e thè caldo per tutti.

La manifestazione dedicata all'Epifania è organizzata dalla Pro Loco di Limbiate insieme al Comitato di Quartiere Ceresolo e Banda Corinna Bruni di Limbiate. Con il ricavato il Comitato di Quartiere Ceresolo contribuirà a finanziare le luminarie per Natale 2018.