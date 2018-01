Falò di Sant'Antonio a Limbiate

Domenica 21 gennaio a Limbiate è in programma il falò di Sant'Antonio. L'associazione Amiamo Limbiate in collaborazione con il comune di Limbiate, la provincia di Monza e Brianza, il parco delle Groane e tante altre realtà del territorio, ha organizzato una grande festa a partire dalle 17.30.

L'appuntamento è in via Casati e in piazza Tobagi. Per tutta la giornata saranno presenti bancarelle e stand golosi e a partire dal tardo pomeriggio si procederà con l'accensione del falò e con la bendizione degli animali. Durante la manifestazione sarà distribuito panettone e vin brulè.