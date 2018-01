Falò di Sant'Antonio nel Parco a Cinisello Balsamo

Falò di Sant'antonio nel parco Grugnotorto Villoresi a Cinisello Balsamo. L'appuntamento è per sabato 20 gennaio in via Cilea all'angolo con via Giolitti a partire dalle 20.30.

La manifestazione è organizzata da Legamebiente, dal parco Grugnotorto Villoresi e dal comune di Cinisello Balsamo. Insieme a un grande falò ci sarà musica e vin brulè per tutti. Gli organizzatori informano che, in caso di maltempo con pioggia o neve, l'evento è rimandato al giorno successivo alla stessa ora.