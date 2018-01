Falò di Sant'Antonio a Brugherio mercoledì 17 gennaio. Appuntamento alle ore 21 al Parco Increa, nelle vicinanze dell’omonimo laghetto per celebrare la festa di Sant’Antonio riscaldandosi vicino ad un grande falò.

La manifestazione, in programma solo se i valori degli inquinanti nell’aria lo permetteranno e non saranno in vigore misure temporanee per il contenimento dello smog, verrà confermata solo quattro giorni prima del 17.

A quanti interverranno saranno offerte frittelle e vin brülé da “Santini Sigma s.a.s.” di Brugherio. Qualunque siano le sue origini, quel che è certo è che la festa di Sant’Antonio è antichissima e non smette di essere sentita e partecipata. La tradizione dice che con i falò si bruciano l’inverno e i giorni bui e, proprio come un tempo, si invocano le forze positive.

Non solo, i nostri bisnonni ci raccontavano che si bruciavano anche i presepi che ai tempi venivano realizzati con materiale di recupero: cortecce, muschio, paglia …. Non a caso, molti di noi hanno conservato l’abitudine di “disfare” il presepe proprio in occasione di questa festa.