Brugherio, torna il falò di Sant'Antonio

Falò di Sant'Antonio a Brugherio giovedì 17 gennaio. Appuntamento alle ore 21 al Parco Increa, nelle vicinanze dell’omonimo laghetto per celebrare la festa di Sant’Antonio riscaldandosi vicino ad un grande falò.

La manifestazione, in programma solo se i valori degli inquinanti nell’aria lo permetteranno e non saranno in vigore misure temporanee per il contenimento dello smog, verrà confermata solo quattro giorni prima del 17.

Il condizionale è d’obbligo, perché l’iniziativa è vincolata ai valori degli inquinanti nell’aria e tra le misure temporanee c’è il "divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d’artificio, scopo intrattenimento, etc…), di combustioni all’aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall’art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco."

A quanti interverranno saranno offerte frittelle e vin brülé da “Santini” di Brugherio.