Falò di Sant'Antonio a Seveso

Mercoledì 17 gennaio 2018 a Seveso è in programma un doppio appuntamento con il falò di Sant'Antonio. Oltre all'iniziativa organizzata dal comitato folcloristico di via Zara, il patrono dei contadini e protettore degli animali domestici sarà celebrato con un falò in oratorio.

A organizzare la manifestazione è stata la comunità pastorale San Pietro di Verona (Parrocchia San Carlo - Altopiano). Il programma della serata prevede alle 19.30 una cena per chi vorrà partecipare a un costo di 15 euro e a seguire alle 21 ci sarà l'accensione del falò. Le adesioni per la partecipazione alla cena vanno comunicate entro il 14 gennaio in segreteria e presso il bar dell'oratorio.