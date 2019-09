La pedalata più bella e colorata arriva anche a Monza: ecco la Fancy Women Bike Ride

La pedalata più colorata e bella del mondo è pronta ad attraversare anche Monza. Domenica 22 settembre nel capoluogo brianzolo arriva la Fancy Women Bike Ride.

Dopo una prima edizione che l’anno scorso ha coinvolto Milano, in occasione della Giornata senza Auto, l'iniziativa porterà in sella le donne e celebrerà i colori e l'allegria. Le città coinvolte dall'iniziativa insieme a Monza sono Milano, Roma, Torino, Genova, Padova, Verona, Trento e Ravenna.

La Fancy Women Bike Ride vuole essere una pedalata fantasiosa, leggera e gioiosa che - spiegano gli organizzatori in una nota - è anche un momento di affermazione per le donne che vogliono visibilità sulle strade, nella società e nella vita.

“Il fenomeno dei cambiamenti climatici ci ricorda in modo sempre più pressante quanto sia importante e urgente cambiare i nostri stili di vita in un’ottica più sostenibile” dichiara Pinar Pinzuti, coordinatrice internazionale della Fancy Women Bike Ride e aggiunge “più donne usano la bicicletta, più donne saranno incoraggiate ad andare in bici perché questo è ciò che serve al nostro pianeta. Sappiamo che dobbiamo cambiare le nostre abitudini, perché non farlo in modo piacevole e festoso? Quale momento migliore per indossare quell’abito che tanto amiamo e che sta sempre nell’armadio per cui manca sempre l’occasione?”.

“Fancy Women Bike Ride” a Monza: il programma

Ritrovo in Piazza Trento e Trieste alle ore 15

Partenza ore 15:30 su un percorso semplice della lunghezza di circa 4Km

Arrivo a Villa Mirabello alle 16:30

Saluti e conclusione alle ore 17:00

Dalle 17:00, per chi vuole, ci sarà la possibilità di assistere al concerto gratuito per fisarmonica e tromba del Festival del Parco di Monza.

Le regole sono le stesse per tutte le città: Vestirsi in modo colorato, esagerato, decorato e fantasioso; Decorare la propria bicicletta; Posare davanti ai fotografi; Salutare i passanti con un sorriso durante la pedalata. L'evento è gratuito.

Per saperne di più sull’appuntamento monzese si può contattare la coordinatrice dell’evento su Monza - Saveria Fontana - ai seguenti recapiti saveria.fontana@gmail.com.