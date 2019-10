Fattorie in festa, animali in piazza a Seregno

Le strade e le piazze del centro di Seregno si animano con aziende agricole e animali della fattoria ad allietare la giornata di grandi e piccini.



Per l’occasione le aziende agricole saranno presenti nelle piazze del centro con i loro prodotti tipici e naturali per un ritorno alla natura in una sorta di salto nel passato. Si potranno assaggiare formaggi, salumi, castagne, frittelle, panzerotti e tutti i prodotti ortofrutticoli genuini oltre al buon vino.



Per tutta la durata della manifestazione sarà allestita, inoltre, un'area bimbi in concomitanza con l'iniziativa "Valtellina in Piazza" con animazione per i più piccoli.