Fermenti lattici: lo spettacolo al Teatro Binario 7 per Capodanno

Fermenti lattici - di Giovanna Biraghi, Ester Palma, Monica Pariante, regia di Monica Pariante - andrà in scena al Teatro Binario 7 martedì 31 dicembre, per Capodanno.

Sinossi

Quella di Leda De Marco e Caterina Martinelli Stevens è stata una grande storia d’amore. La prima integerrima regista d’impegno, omosessuale dichiarata dal carattere poco diplomatico. L’altra più borghese, prestata alle fiction televisive e che ha sempre nascosto la loro relazione. Incomprensioni, scelte di vita e divergenze professionali le hanno allontanate per lungo tempo, come spesso succede ai grandi amori.

Dopo otto anni stanno per incontrarsi di nuovo a Selva Romana, in occasione dell’allestimento del dramma La nona nota della criptica autrice norvegese Pernilla Hulmqvist, che per di più l’ha scritto in polacco. L’opera riporta la De Marco all'amato teatro dopo un periodo di assenza per problemi economici.

Qui, a seguito di un incidente, le prove del dramma vengono spostate in una saletta vuota e fatiscente, dove si incrociano i destini di altre donne: Filomena Caracciolo, reduce da un recente trauma sentimentale, che ha tradotto il testo alterandone la già precaria intelligibilità, Sara Valente, ottima attrice di scarse fortune, con un disperato bisogno di rivalsa e che porta con sé un segreto, ed Elettra, la giovane nipote della regista, irrequieta stunt woman costretta a fare da assistente alla zia.

Questa colorita schiera di donne tenterà di mettere in scena lo spettacolo fra liti, amicizie, amori e ostacoli rocamboleschi. E La nona nota, che racconta di due donne dell’alta borghesia dell’Ottocento che si rincontrano dopo essersi follemente amate e perse a causa delle pressioni sociali dell’epoca, permetterà a Leda e Caterina di dirsi ciò che non si erano mai dette.