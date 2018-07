Cesano Maderno, tornano le celebrazioni in Piazza

Festa dell'Assunta nel santuario del Pasquè - Ritornano come da tradizione le celebrazioni per la Festa della Madonna Assunta in cielo, il giorno di Ferragosto, nella chiesetta della Beata Vergine del Transito in piazza Arese.

Nel cuore più antico di Cesano la chiesetta del Pasquè (com'è anche noto il santuario, dal nome del quartiere) si apre alla cittadinanza con un triduo di devozione per i cesanesi che rimangono in città ad agosto.

Il rosario serale anticipa le celebrazioni di Ferragosto - Organizzata dagli amici del Pasquè con la collaborazione dell'Amministrazione Comunale, la festa di Ferragosto sarà anticipata dal triduo del rosario serale (alle 20.30 di domenica 12, lunedì 13 e martedì 14 agosto), ed avrà il momento centrale nella celebrazione della S. Messa solenne in piazza Arese alle 10.00 di mercoledì 15 agosto, cui seguirà un aperitivo.

La stessa sera di mercoledì 15, alle 20.30, la S. Messa sarà seguita dalla tradizionale processione mariana per le vie del centro, con conclusione delle celebrazioni al ritorno in piazza Arese con la tradizionale anguriata (anche questa, come l'aperitivo, offerta dai volontari del Pasquè).

La gratitudine di Cesano ai volontari - Parole di encomio sono state rivolte dal Sindaco ai volontari che, oltre ad organizzare l'evento di Ferragosto che coinvolge nei momenti centrali tra le 700 e le 800 persone, quotidianamente si occupano dell'apertura, della chiusura e della pulizia del Santuario, permettendo a chi vi passa davanti di approfittarne per un momento di raccoglimento e preghiera.

"Desidero ringraziare a nome dei cesanesi tutti i volontari che col loro impegno quotidiano dimostrano un forte sentimento religioso ed un alto senso civico - ha dichiarato il sindaco Maurilio Longhin -. Le celebrazioni di Ferragosto in onore della Madonna Assunta, unendo fede e tradizione, costituiscono uno dei momenti più cari alla Città."