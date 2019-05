Festa abruzzese: a giugno pane in piazza, mercatini e musica dal vivo

Una grande festa ispirata all'Abruzzo porterà piatti speciali, musica folk e divertimento. Accadrà sabato 22 e domenica 23 giugno a Vimercate, in piazza Santo Stefano e piazza Roma, grazie all'imperdibile Festa abruzzese.

La manifestazione, organizzata da La Presentosa Arte Hobby Artigianato, prevede un mercatino di hobby e sapori, i laboratori di pane con lievito madre 'antichi mestieri - pane in piazza', spettacoli di musica folk, giochi e divertimento.

In programma anche un'area ristoro dove degustare specialità abruzzesi e l'esibizione dal vivo del gruppo Maccabarri (in foto), in arrivo direttamente dall'Abruzzo. Per maggiori info: 3928955626, bely-moda@hotmail.it, www.belindaluciani.it.