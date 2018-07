Ceriano Laghetto, torna l'immancabile festa dell'anguria e della birra

Torna l'immancabile appuntamento di ogni estate brianzola. Da venerdì 20 a domenica 22 luglio a Ceriano Laghetto sono protagoniste la birra e l'anguria con la festa dedicata a questi due irrinunciabili sapori dell'estate.

La manifestazione è organizzata dall'Associazione Ceriano in Festa in collaborazione con Consulta Centro Civico Dal Pozzo e il Comune di Ceriano Laghetto. La festa dell'Anguria e della Birra si terrà presso il Centro Civico Dal Pozzo. Tutte le sere dalle ore 19.00 apertura cucina con grigliate di carne, fritture di pesce e naturalmente...birra in abbondanza! Ogni sera un piatto della cucina regionale italiana. Dalle ore 21.00 musica e ballo. Domenica 22 pranzo su prenotazione posti a sedere disponibili anche al coperto.