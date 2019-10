Festa d'autunno a Cesano Maderno: caldarroste, mercatini e gastronomia

Torna a Cesano Maderno la Festa d'autunno, che quest'anno sarà in edizione Agrumi e castagne. In programma mercatini, gastronomia a tema e tante caldarroste. L'appuntamento è per domenica 3 novembre.

Ad aspettare i visitatori tante bancarelle di hobbisti, prodotti tipici, specialità gastronomiche, dolci e frittelle. L'iniziativa viene organizzata dall'associazione 'Il mercatino' in collaborazione con la città di Cesano Maderno.