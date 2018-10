Festa d'Autunno a Vimercate, sapori e arte in centro

Pro Loco Vimercate porta l’arte i colori e i sapori dell’autunno in città. Sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre dimostrazioni di scultura lignea e bancarelle con prodotti autunnali nel centro storico.

La manifestazione, organizzata con il patrocinio dell’Assessorato alle Politiche Culturali del Comune di Vimercate, è in programma nei giorni di sabato 30 settembre e domenica 1° ottobre. Una kermesse dedicata ai colori dell’autunno e ai suoi sapori grazie alla collaborazione di coltivatori diretti e artigiani locali che esporranno prodotti di stagione, alimenti biologici, conserve e vini. Cuore dell’iniziativa è la partnership con gli scultori vimercatesi e con l’associazione Olmo d’Oro che porteranno in piazza e nei negozi l’arte lignea. Gli esercenti del centro di Vimercate aderenti all’iniziativa esporranno le opere degli scultori, invitando la cittadinanza a votare quella più bella.

Gli autori dei lavori più apprezzati saranno annunciati domenica 1 ottobre, alle ore 17:00 in piazza Roma, Vimercate. Ma la collaborazione con gli scultori non finisce qui: nei giorni dell’evento saranno in piazza per dimostrazioni pratiche con motoseghe e sgorbie. Sono in oltre previste prove di scultura e giochi per i bambini.