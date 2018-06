Festa della Birra a Bernareggio

Quattro giorni per gustare ottima birra artigianale, ascoltare buona musica e assaggiare le prelibatezze della cucina. A Bernareggio da giovedì 14 giugno a domenica 17 giugno è in programma la Festa della Birra.

La manifestazione, a ingresso libero, si terrà nell'area CTL3, in via Carlo Cattaneo. Ad arricchire il programma della kermesse ci sarà anche l'allestimento della Escape Room. Le cucine apriranno a partire dalle 18.30 mentre i live prenderanno il via dalle 21 (domenica alle 20).