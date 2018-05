A Cesano Maderno si rinnova l'appuntamento con la Festa della Birra. Dal 7 al 10 giugno, nell'area Velodromo, in via Sant'Eurosia, è in programma la manifestazione Cesano BierFest.

Anche quest'anno in occasione dell'originale festa della Birra non mancheranno boccali, cucina, griglieria, street food e tanto intrattenimento con buona musica ed esibizioni.

Parte dei proventi della manifestazione saranno detsinati al sostegno dei progetti della società paralimpica Briantea 84.

Sabato 9 giugno in porgramma a partire dalle 14 anche un raduno di autotuning.