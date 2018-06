Birra e Grill, giornata di festa al Birificio Hibu

Domenica 10 giugno a Burago di Molgora, nel grande prato verde che circonda il birrificio Hibu, torna il B(eer)BQ Day, la giornata in cui birra e barbecue s’incontrano.

Dalle 9 alle 22 si potrà ascoltare musica, ballare, degustare specialità barbecue e bere le super birre speciali. Seconda edizione per questa festa ad ingresso libero presso il birrificio di Burago di Molgora (Mb) che prevede anche una sfida all’ultimo forchettone fra 14 team in una Fire Battle Champinship che darà spettacolo a partire dalle 9 del mattino fino al dopocena. Una competizione, questa, valevole per ottenere punti WBQA nel circuito Fire Battle Championship.

Quindi non solo grillers, ma anche persone che desiderino trascorrere in relax un po’ di tempo nel giardino di via Ampere 6 mangiando succulente ribs, pulled pork, bistecche finalmente cotte al punto giusto, salamelle alla birra preparate appositamente dall’All You Can Smoke Bbq Team nei fornetti professionali che per un giorno monopolizzeranno il piazzale del birrificio Hibu. Ci sarà infatti servizio food & beer per tutta la giornata. Con le 6 spine Hibu pronte a erogare altrettante varietà capaci di accontentare qualsiasi palato.